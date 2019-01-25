Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами

Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ночь на 25 января произошла авария на Алиевском мосту, есть погибшие. Остальные участники ДТП были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу, - рассказали очевидцы. В пресс-службе департамента полиции факт ДТП подтвердили, сказав, что в ДТП погибли три человека. - В настоящее время начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК "". Остальная информация не разглашается, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.