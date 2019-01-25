Иллюстративное фото С 17 по 20 января в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Подросток" полицейские Атырау выявили 121 административное правонарушение За неисполнение родительских обязанностей семеро родителей были оштрафованы, а также поставлены на учет как неблагополучные семьи. - Кроме того, к администратиной ответственности будут привлечены 11 лиц, продавших несовершеннолетним сигареты и алкогольную продукцию. На них наложен штраф в размере 300 тысяч тенге, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырау. Также в отношении семерых подростков заполнены административные протоколы по статье 435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним лицом". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.