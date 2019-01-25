Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской службы 24 января в 9.05. – Горел четырехквартирный жилой дом на площади 20 квадратных метров. На место пожара выезжали 10 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар был локализован в 9.33. Полностью ликвидировать пожар удалось в 9.55. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело гражданина 1967 года рождения. Причина пожара, сумма ущерба и виновные лица устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В этот же день в городе Аксай произошел пожар в жилом доме. – Сообщение о пожаре поступило 24 января в 15.10. Горел жилой дом на площади 12 квадратных метров. На место выезжали семь сотрудников ДЧС и две единицы техники. С ожогами был госпитализирован гражданин 1958 года рождения. Причина пожара, сумма ущерба и виновные лица устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.