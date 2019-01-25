Иллюстративное фото из архива "МГ" Данное предложение поддержало министерство образования и науки РК. Министр Ерлан Сагадиев подписал соответствующий приказ. Стоит отметить, что теперь будут внесены изменения в базовую учебную программу для учеников 11 класса. В программу предмета «Информатика» предусмотрено внедрение подраздела «Об электронном документе и электронно-цифровой подписи» в раздел «Информационная безопасность», а также подраздела «Портал электронного правительства» в раздел «Современные тенденции развития информационных технологий». По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, в Казахстане назрела необходимость в обучении навыкам пользования порталом электронного правительства со школьной скамьи. – В ЦОНах мы уже проводим работу по обучению граждан пользованию порталом egov.kz. Основная цель этого обучения состоит в том, чтобы люди умели правильно использовать ЭЦП, безопасно хранить ее и научились получать справки самостоятельно. Теперь же подобным навыкам будут обучать еще и в школе, что позволит заметно увеличить количество граждан владеющих цифровой грамотностью, - рассказал Абылайхан Оспанов. Стоит отметить, что внедрение подразделов «Электронно-цифровая подпись» и «Портал электронного правительства» будет производиться поэтапно, при этом правительство для граждан готово оказать содействие в подготовке учебных материалов для них. Абылайхан Оспанов также отметил, что данные меры позволят повысить уровень цифровой грамотности школьников и разгрузить очереди в ЦОНах. – В среднем за один год в Казахстане школу оканчивают 140 тысяч выпускников. Ни для кого не будет лишним иметь базовые знания по пользованию порталом электронного правительства и применять их на практике, - добавил он. К слову, в настоящее время госкорпорация «Правительство для граждан» в рамках программы «Цифровой Казахстан» проводит активную работу по обучению граждан цифровым знаниям. В 2018 году открыты 16 цифровых центров обслуживания населения, в учебных классах которых проводятся специальные курсы. В них уже получили знания более 5 тысяч человек. Также работники Правительства для граждан обучили более 3,5 тысяч тренеров из числа работников акиматов, которые в свою очередь провели обучение навыкам пользования порталом egov.kz более 686 тысячам граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.