Недаром говорят: Все гениальное – просто!1975 год академик Микулин изобрел чудо - средство для лечения мышц всего организма. Назвал – виброгимнастикой. Гениальная и простая методика была напрасно позабыта. Свои разработки он сначала опробовал сам. И даже защитил диссертацию по этой теме. Есть подтвержденные факты- этот метод оздоровления работает и помог многим. Метод улучшает работу крупных сосудов, капилляров. Молочная кислота скапливающиеся в венах при застое крови образует тромбы. Стучите в удовольствие – разгоняйте кровоток. Как это делать: в вертикальном положении поднимитесь на носочки от пола на 2- 5 см и резко опуститесь. Кровь получает толчок и бежит вверх по венам. Пройдет вся боль, если делать так по 30 раз 5 подходов в течение дня.После целого дня напряженных трудов чувство тяжести в голове и ногах одолевает. Мозг просит помощи. Если вам нельзя бегать - этот интересный метод вам поможет. Он разрешен для всех. При правильном выполнении - испытывается удар, все тело сотрясается. Происходит то же самое, как при беге: кровь получает дополнительный импульс и начинает движение вверх.Делайте все не торопясь. После 30 движений нужен отдых. Больше 5 см подниматься не стоит - эффективности высота не добавит, получите только лишнею боль ступней. Делать часто и без перерыва, тоже без пользы - кровь не успевает накапливаться. Опускайтесь резко, но не настолько, чтобы это болью отдавалось в голове. Сотрясания не должны быть активнее, чем при обычном беге. Чтобы не давать лишней нагрузке на позвоночный столб и его диски. В течение дня рекомендуется повторять упражнение 3 - 5 раз по одной минуте. Доказано - виброгимнастика полезна для людей стоячей и сидячей профессии.Такая встряска организму полезна в профилактике и лечении многих болезней. Избавит от болезней сердечно – сосудистой системы, переутомления, варикоза, головной боли, инсульта, инфаркта. Уделите себе пару минут в день - настроение и здоровье улучшиться. А это самое главное!