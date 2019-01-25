Свежо и чисто!В туалетной комнате должно быть всегда чисто, чтобы микробы не развивались и пахло приятно – это знает каждая хорошая хозяйка. Не тратьтесь на дорогие чистящие средства, не дышите химией, давайте сделаем очищающее средство для туалета дома. Уверяем получится не хуже покупного. Оно уничтожит всяческие запахи, избавит от микробов и придаст туалету свежий аромат.160г. пищевой соды 60мл. лимонного сока 0,5 ст.л. уксуса 1 ст.л. 3 % перекиси водорода 15-20 капель любого ароматного маслаДля начала смешайте соду с соком. Добавьте отдельно смешанные жидкости. Перемешайте все с любимым эфирным маслом. И готово супер – средство. Чайной ложкой берите смесь и выкладывайте на пергамент. Получившиеся полусферы должны просохнуть - оставьте их на ночь. После можно пользоваться, а хранить лучше в емкости, которая герметично закрывается.