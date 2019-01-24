Иллюстративное фото из архива "МГ" - 24 января в связи с ухудшением погодных условий в ЗКО (сильная метель и ветер) закрыто движение на трассах Казталовка - Жанибек - граница РФ, Онеге - Бисен -Сайхин, Уральск-Таскала - граница РФ, Таскала-Аккурай-Болашак, Самара - Шымкент, Атырау - Уральск, - сообщили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.