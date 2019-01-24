Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 25 января в Уральске ожидается снег. Днем столбики термометров покажут 7 градусов ниже нуля. Ночью -17. В Атырау переменная облачность. Днем -3, ночью -7. Осадки в виде снега ожидаются в Актобе. Синоптики прогнозируют понижение температуры до 8 градусов днем и -20 ночью. В Актау переменная облачность. Днем +5, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.