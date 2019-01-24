По сообщению пресс-службы ДЧС Атырауской области, 22 января около 14.00 местного времени 50-летний сельчанин выехал на автомашине «УАЗ» за скотом и не вернулся. - Однако сообщение от родных в дежурную службу ДЧС поступило только 23 января в 21.17. К вечеру того же дня начались поисковые работы, но из-за позднего времени и сильной метели поиски были приостановлены, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Сегодня, 24 января, с 9.00 поиски пропавшего возобновились. В операции были задействованы 5 спасателей ДЧС и 1 единица спецтехники, 4 полицейских Индерского РОВД, вертолет «МИ-8МТВ UP-MI844» АО «Казавиаспас», на борту которого находились 4 члена экипажа, а также 2 сотрудника ГУ «ЗРАОСО» КЧС. - В 15.36 в 70 км от с.Жарусат пропавший мужчина был обнаружен. Его состояние оценивалось как стабильное, в медицинской помощи он не нуждается, - уточнили в пресс-службе ДЧС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК Фото пресс-службы ДЧС Атырауской области