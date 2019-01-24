Фото Александра Куприенко 23 января в здании государственного архива ЗКО прошла презентация проекта "Электронный архив", в которой принял участие аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Как сообщила директор государственного архива Айжан Савгабаева, в конце 2017 года проект "Электронный архив" был добавлен в дорожную карту по цифровизации государственных органов и был утвержден акимом ЗКО в ноябре 2017 года. Для реализации данного проекта в 2018 году из областного бюджета было выделено 110 млн тенге. – На приобретение четырех сканеров было потрачено 44 млн тенге, на приобретение сервера 36 млн тенге, на программное обеспечение "Электронный архив" - 26,3 млн тенге, на комплектование отдела автоматизации с тремя штатными единицами - 3,2 млн тенге. Единый электронный архив предназначен для централизованного ведения архивного справочника и классификатора, а также для хранения в единой базе данных информации по архивным фондам, описям и делам, для ведения учета по источникам комплектования архива, для обеспечения различных видов автоматизированного поиска и для атвоматизации бизнес-процессов сотрудникам архива, - рассказала Айжан Савгабаева. Выяснилось, что создание виртуального читального зала дает возможность каждому желающему, не посещая архив, приобрести оцифрованный документ с помощью использования электронной подписи. – Внедренная программа даст возможность подписать заявление электронной цифровой подписью, просматривать список фондов и реестра описей, подать заявку на дело и просматривать электронные документы, - отметила Айжан Савгабаева. Стоит отметить, что государственный архив ЗКО был основан 15 мая 1923 года. В 2018 году архив ЗКО выдал 9546 справок физическим и юридическим лицам, из них через ЦОН 1820 справок, через портал "е-акимат" - 2939 и через канцелярию было выдано 3787 справок.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.