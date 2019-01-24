Иллюстративное фото из архива "МГ" Мальчик родился 4 января 2019 года с тяжелым пороком сердца. - Несмотря на выходной день, была развёрнута консультация по линии телемедицины со специалистами кардиохирургического отделения детского стационара Актюбинского медицинского центра. Было принято решение на вертолете санавиации вылететь в район для выбора тактики лечения. В условиях ЦРБ малыш был осмотрен кардиологом и детским кардиохирургом. Для проведения радикальной операции решено транспортировать ребёнка в город. Через несколько часов в сопровождении медиков маленький пациент на вертолёте был доставлен в Актобе и госпитализирован в кардиореанимационное отделение детского стационара Актюбинского медицинского центра. Было проведено дополнительное обследование и выставлен диагноз «Атрезия (отсутствие) клапана легочной артерии». Это такой недуг, когда венозная кровь не может попадать в легкие, чтобы обогатиться там кислородом. Вследствие этого не получают кислород и внутренние органы, а кожа становится "синюшного" цвета, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области. - По жизненным показаниям была экстренно развёрнута операционная. Функцию главного мотора ребёнка, который был остановлен в ходе сложной манипуляции, выполнял аппарат искусственного кровообращения. Кардиохирургами удалена межпредсердная перегородка, созданы сообщения между желудочком и легочной артерией, дополнительно подшит искусственный сосуд диаметром 3,5 мм в сосуды легких, для поддержания адекватного кровотока в легкие и обогащения крови кислородом. По словам врачей, несмотря на тяжелый порок сердца, сложную техническую операцию, восстановительный период протекает по плану. Малыш находится под круглосуточным контролем специалистов, получает полный объём медикаментозных препаратов. На сегодняшний день пациент самостоятельно дышит и усваивает кормление. В дальнейшем потребуется прохождение длительных курсов реабилитации и более сложная операция - трансплантация сердца. - Отметим, что данный вид патологии новорожденных является редким пороком. И не во всех кардиоцентрах страны проводят его коррекцию. Благодаря реализации программы развития детской кардиохирургии, в Актобе имеются все возможности для диагностики и лечения таких заболеваний. За 3 года сформирована квалифицированная команда специалистов, оказывающих помощь детям с первых минут их рождения. Доступна она не только актюбинским малышам, но и пациентам всего Западного Казахстана. В планах врачей активное внедрение более сложных видов операций и сложных манипуляций без разрезов с помощью ангиографической установки, увеличение количества операций на сердце новорожденных в два раза, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.