Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск Миржан Нуртазиев, общая протяженность городских улиц составляет 615 километров. – Ежедневно на городских улицах трудятся около 400 работников ТОО "Жайык Таза Кала" и более 100 единиц спецтехники. С начала зимнего периода ведется большая работа по очистке городских улиц от снега. В первую очередь работники предприятия очищают подъездные пути к социальным объектам. Их у нас в городе более 100. Кроме того, для удобства жителей города ведется очистка улиц от снега на тех улицах, где ездит общественный транспорт. Далее ведется регулярная работа и на других улицах города, - рассказал Миржан Нуртазиев. Стоит отметить, что на сегодняшний день с территории города было вывезено более 349 тысяч кубических метров снега, тогда как в прошлом году эта цифра составляла всего 42 тысячи кубометров. А в 2016 году на спецполигон было вывезено 75 тысяч кубометров снега. – Во время последнего снегопада выпало 45 сантиметров снега. Это превышает двухнедельную норму. Нормой считается, когда выпадает не более 12 сантиметров снега, - отметил Миржан Нуртазиев. Как рассказал начальник отдела эксплуатации ТОО "Жайык Таза Кала" Николай Хоменко, предприятие работает в две смены в усиленном режиме. – Весь снег вывозится на два специальных полигона. Это карьер в поселке Асан и карьер Балауса, который находится в поселке Зачаганск. По поручению акима города в данный момент мы работаем с председателями городских КСК. На сегодняшний день многие КСК активно с нами сотрудничают, арендуют технику, производят очистку и вывоз снега из дворов. ЖКХ предоставляет председателям на безвозмездной основе песчано-гравийную смесь, - отметил Николай Хоменко.