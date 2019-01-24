Депутатский запрос Председателю Национального банка Республики Казахстан Акишеву Д.Т.
Уважаемый Данияр Талгатович!Основной целью денежно-кредитной политики Национального Банка на 2019 год определено обеспечение стабильности цен, что необходимо для устойчивого развития экономики. Соответственно, все инструменты так или иначе завязаны на достижение целевого показателя по инфляции. Безусловно, сдерживание цен - это важная задача, но фракция «Народные коммунисты» считает, что одними монетарными способами решить ее невозможно, пока спрос на внутреннем рынке не обеспечивается предложением отечественных товаров и услуг. Это в свою очередь, связано с существующей кредитной политикой. Коммунистами проведен анализ и установлено, что за январь-ноябрь 2018 года из общего объема кредитов, выданных банками юридическим лицам, 52% пришлось на торговлю. Данная сфера получила в 2 раза больше кредитных ресурсов, чем промышленность и сельское хозяйство вместе взятые. Такой перекошенной структуры финансирования не найти ни в развитых, ни в развивающихся странах. Например, в государствах ЕС на промышленность и АПК направлено в полтора больше банковских кредитов, чем на торговлю, такая же ситуация в Индонезии и других азиатских странах. Очевидно, что незначительная доля кредитов, которые доходят до промышленности, особенно обрабатывающей, не отвечает ни мировой практике, ни амбициозным задачам Казахстана по индустриализации. Из общего объема кредитов юридическим лицам лишь менее одной четверти приходится на долгосрочные займы. При этом сумма долгосрочных кредитов в иностранной валюте в полтора раза превышает займы в национальной валюте. Это означает, что на предприятиях лежит кредитный груз, стоимость обслуживания которого возрастает из-за непрерывного ослабления тенге. В целом картина такова, что кредитование обслуживает краткосрочные торговые операции. По сути, оно работает на финансирование импорта зарубежных товаров, тогда как производство отечественной продукции остается вне поля внимания кредитной системы. Помимо краткосрочных торговых операций, другим растущим направлением кредитования являются потребительские кредиты населению. С января по ноябрь 2018 года их объем вырос с 2,9 триллиона тенге до 3,3 триллиона, то есть почти на 400 миллиардов тенге. Из них львиная доля, 95%, это долгосрочные займы. При этом средняя ставка вознаграждения составляет порядка 20%. Это в 4 раза выше, чем официальная инфляция и в 2 раза выше, чем максимальная ставка по депозитам, привлекаемым у того же населения. Казахстанцы находится в долговременной кредитной зависимости на условиях, явно несоразмерных росту их доходов. Потребительское кредитование также представляет собой финансирование импорта, поскольку средства занимаются на покупку товаров длительного пользования, как правило, зарубежного производства. Фактически, функция банковской системы превратилась в то, чтобы перекачивать денежные средства от населения зарубежным поставщикам. Указанное говорит о серьезных, системных перекосах в кредитной политике, препятствующих полноценному развитию экономики и повышению уровня жизни населения. В этой связи фракция «Народные коммунисты» считает, что государственная денежно-кредитная политика нуждается в пересмотре. Ее цели не могут сводиться только к достижению формального показателя уровня инфляции. Не менее важной целью данной политики должно являться увеличение доступности кредитных ресурсов для производственного сектора и повышение уровня их отдачи для отечественной экономики. Для этого полагаем необходимым определить целевые ориентиры по уровню кредитов, направляемых в обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство, по доле долгосрочных кредитов, по размеру ставки вознаграждения, а также по уровню государственной поддержки на субсидирование ставок вознаграждения. Просим рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки. оглашен 23.01.2019 г. Члены фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова М. Магеррамов В. Косарев И. Смирнова Т. Сыздыков