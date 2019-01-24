Об этом сегодня, 24 января, в ходе отчета акима Кайыршахтинского сельского округа перед населением сообщил аким г.Атырау Алимухаммед Куттумуратулы. - Мы запланировали приобретение 60 новых автобусных остановок. При этом только 30 из них установим в областном центре, вторая половина будет сосредоточена в сельских пригородных округах. По многочисленным просьбам местных жителей, также запланировано приобретение теплых остановок, - рассказал Алимухаммед Куттумуратулы отвечая на вопрос сельчанина об отсутствии остановок в населенных пунктах Кайыршахты. Отметим, что в 2018 году в Атырау в рамках проекта расширения и благоустройства трех центральных городских улиц были приобретены и установлены 23 новых остановочных павильона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.