Из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение в ЗКО на 25 января, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" – 25 января в Западно-Казахстанской области ожидается угроза усиления ветра  с порывами до 15-20 метров в секунду сильный туман, метель и гололед, - сообщили в ДЧС ЗКО.