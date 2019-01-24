В Атырау в квартире одного из многоэтажных домов оказались взаперти трое маленьких детей и один больной человек. - Сосед, вызваваший спасателей, самостоятельно не смог открыть дверь, так как замок двери был сломан. Благодаря оперативным действиям спасателей ЗРАОСО, все четверо были спасены, - рассказали в пресс-службе ГУ "ЗРАОСО". Всего с начала года в Атырау зарегистрировано 5 случаев, когда спасатели выезжали на вскрытие входных дверей. - В ходе всех пяти случаев было спасено 8 человек, из них 4 детей, 3 пожилые женщины и один больной человек. К счастью, все спасательные операции завершились благополучно, люди не нуждались в медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе ГУ "ЗРАОСО". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.