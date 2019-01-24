Фото Александра Куприенко По словам директора филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Нуржана Шияпа, в Уральске самый благоприятный климат. - Во-первых, это обусловлено географическим расположением. Город располагается на северной окраине прикаспийской низменности. Ну, и ко всему этому, Уральск находится в европейской части евразийского континента. За счет того, что местность равнинная и преобладают юго-восточные ветра, город весь продувается, таким образом загрязняющие вещества в атмосферном воздухе не скапливаются. Во-вторых, климатическими условиями, в области все сбалансировано, времена года практически идут календарно, меняются очень плавно. Ни каждый город имеет такой климат, как Уральск. В-третьих, немаловажную роль играет и природные условия. В Уральске протекают три реки Урал, Чаган и Деркул, что благоприятно сказывается на лесистой местности. Город окутан зелеными растениями, благодаря этому, на основании данных автоматических станций контроля атмосферного воздуха, отраженных в информационных бюллетенях РГП «Казгидромет» по показателям ИЗА (индекса загрязнения атмосферы), характеризуется как очень низкий, - рассказал Нуржан Шияп. По его словам, вместе с тем, одним из наиважнейших положительных факторов, влияющих на качество воздуха является полная газификация Уральска, что позволяет избежать выбросов загрязняющих веществ от продуктов сжигания твердого топлива. - Превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферу со стороны крупных заводов, фабрик и промышленных объектов, влияющих на качество атмосферного воздуха практически не ощутимо. Наибольшая повторяемость превышения загрязняющих веществ составляет - 0%. Одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха в городе Уральск, также, как и в остальных городах страны остаются выхлопы автотранспорта. Вместе с этим, не могу не отметить и человеческий фактор. В регионе проводится целенаправленная работа по улучшению окружающей среды не только в Уральске, но и в целом области, - отметил Нуржан Шияп. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.