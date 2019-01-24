8-летний Коля после своего первого угона автомобиля. Фото из архива "МГ". В ювенальной полиции ЗКО сообщили, что в 2017 году было совершено 146 преступлений, в 2018 году на 26 преступлений меньше. Как стало известно, самый распространенный вид преступлений - это кражи. В суд для оформления несовершеннолетних в спецшколы направлено 8 материалов, все они были удовлетворены. Кроме того, к административной ответственности было привлечено 219 родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. - При совершении преступления или правонарушения, даже если ребенок уклоняется от получения школьного образования и свыше 40 часов не посещает учебное заведение без уважительной причины, в отношении родителей составляется административный протокол по статье 127 КоАП РК"Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей", - рассказала инспектор ювенальной полиции УМПС ДП ЗКО Диляра САТАРОВА. Как заявляют в областном управлении образования, разъяснительную работу они также проводят с родителями. - Некоторых детей в целях предупреждения школа берет под свой контроль. Самая главная часть работы - проанализировать психологическое состояние ребенка, для этого есть разные анкеты. С их помощью узнают, почему ребенок совершил то или иное действие. Потом уже определяют направление работы с семьей. Мы стараемся привлечь детей в разные секции и кружки по их интересам, - говорит руководитель отдела управления образования ЗКО Луара ХАЙРЕКЕНОВА. На сегодняшний день всего на учете в ювенальной полиции состоят порядка 800 детей и подростков. Один из самых запоминающихся примеров, это девятилетний Коля, который за неделю угнал 3 автомобиля. Сейчас мальчик находится на домашнем обучении, но полностью от школы он не изолирован. - Я с ним провожу основные уроки: русский язык, математика, художественная литература и естествознание, другие преподаватели учат английскому и казахскому языку, все по расписанию. Мальчик, конечно, способный. Он живет сейчас с папой, бабушкой, дедушкой, мамы пока нет. Грубости никогда от них не слышала, - рассказала ведущий учитель СОШ №26 Карлыгаш ТЛЕККАЛИЕВА. Также в учебном заведении добавили, что Коля ходит на легкую атлетику, бокс и плавание.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.