Иллюстративное фото из архива "МГ" В Актобе функционирует более 210 развлекательных заведений, в их числе 115 работающих в ночное время суток. Как правило, режим работы заведений регулируется собственниками. По словам заместителя начальника департамента полиции Абзала Шотанова, законодательством данный вопрос не урегулирован, что негативно сказывается на состоянии общественного правопорядка, как в самих заведениях, так и на прилегающих к ним территориях. Отметим, с начала 2019 года департаментом полиции области проверено 139 увеселительных заведений Актобе. Выяснилось, что лишь 39 из них заключили договора с лицензированными охранными организациями об оказании услуг, в других охранниками работают частные лица и организации, не имеющие лицензии, либо охраны нет вовсе. При этом в большинстве случаев охранники увеселительных заведений не пресекают возникший конфликт, ограничиваясь выставлением «за дверь» посетителей, допустивших нарушение порядка. В результате драки и другие правонарушения продолжаются на прилегающей территории. По данным полиции, за 2018 год в увеселительных заведениях Актобе совершено 467 преступлений – это кражи, хулиганства, грабежи, убийства. Наиболее криминогенными полиция называет 14 увеселительных заведений - это кафе «Юта», ночные клубы «Институт», «Рахат» и «Зара», кафе «Тайказан», «Акшатау», «Дармен», «Кунсауле», «Одесса», «Жаксылык», «Минутка», «Магнит» и «Шалкар». В настоящее время проверки кафе, баров, клубов, ресторанов продолжаются. Перед владельцами всех увеселительных заведений поставлены задачи по снижению рисков возникновения конфликтных ситуаций между посетителями, по обязательному привлечению лицензированной охраны, установке и увеличению количества цифровых камер видеонаблюдения как внутри помещения, так и на прилегающей территории с интеграцией с Центром оперативного управления полиции города, что позволит в режиме реального времени выявлять противоправные действия и незамедлительно реагировать на них.