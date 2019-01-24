Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения". Следствие по делу продолжается.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента национального бюро по противодействию коррупции, с ноября по декабрь 2018 года должностные лица «Центра дезинфекции по ЗКО» по предварительному сговору незаконно списывали дезинфицирующие средства. – Были списаны товарно-материальные ценности на общую сумму 2,1 млн тенге. Кроме того, должностными лицами филиала в период с ноября по декабрь 2018 года также осуществлялся незаконный сбор премиальных выплат и командировочных расходов на общую сумму 1,1 млн тенге. Кроме этого, в результате их преступных действий причинен ущерб государству на сумму 1,5 млн тенге путем выполнения работ без их оплаты и за третьих лиц, - сообщили в пресс-службе ДНБПК. Стоит отметить, что в отношении руководителей «Центра дезинфекции по ЗКО» начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 189 УК РК