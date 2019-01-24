У нас нет задолженности перед частными детсадами - отдел образования Уральска
В отделе образования г. Уральска заявили, что подушевое финансирование в частных детских садах осуществляется, согласно подписанному договору, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Заместитель руководителя отдела образования Уральска Жанна Сахипкереева рассказала, что
на сегодняшний день в сфере образования акиматом г.Уральска осуществляется финансирование 50 государственных и 40 частных детских садов, или 13433 мест.
- Согласно Правилам подушевого нормативного финансирования содержание одного воспитанника в частных дошкольных организациях в 2018 году производилось из расчета 19354 тенге в месяц. Эта сумма сложилась согласно расчетам методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения и определена в рамках трехлетнего бюджета г.Уральска. В сентябре прошлого года приказом Министерства образования и науки РК в методику внесены изменения. По новым расчетам расходы на одного воспитанника теперь составляют 26 746 тенге в месяц вне зависимости от формы собственности, - сообщила Жанна Сахипкереева.
Однако предприниматели, владельцы частных детских садов, сетуют на то, что им не выплатили доплату за прошлый год согласно новым расчетам подушевого финансирования.
По словам Жанны Сахипкереевой, по итогам государственных закупок в соответствии с решением городского маслихата об утверждении и уточнении бюджета на 2018 год были приняты обязательства и заключены договора с каждой государственной или частной дошкольной организацией по г.Уральску со сроком действия с 1 января до 31 декабря 2018 года.
- Согласно договору частные детские сады приняли обязательства оказать услугу в области дошкольного воспитания и обучения до 31 декабря 2018 года из расчета 19 354 тенге на 1 воспитанника. На основании данных договоров отделом образования были оплачены суммы, в соответствии с актами выполненных работ по заключенным договорам и на основании принятых обязательств. Таким образом, у отдела образования г.Уральска не существует кредиторской задолженности перед частными дошкольными организациями города, заключившими соответствующие договора в прошлом году, - заявила Жанна Сахипкереева.
Напомним, владельцы частных дтсадов в Уральске заявили, что недополучили субсидирование за три месяца прошлого года на сумму 76 миллионов тенге. Руководитель отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета управления образования ЗКО Евгения Имангалиева подтвердила данную информацию. По ее словам, управление образования выходило на сессию областного маслихата с предложением выделить дополнительные средства. Однако им было отказано. Евгения Иманалиева также сообщила, что в ближайшую сессию облмаслихата они снова выйдут с таким предложением. Также она рассказала, что Зеленовский районный отдел образования задолжал владельцам детсадов 36 миллионов тенге.
