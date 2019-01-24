Впервые за 20 лет в трех девятиэтажных домах по ул.Сатпаева заработали новые подъемники, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау продолжается реализация государственной программы по термомодернизации многоэтажных жилых домов. В частности, в трех девятиэтажках, расположенных по ул.Сатпаева 52, 54 и 56 было обновлено новое лифтовое оборудование. Первый запуск подъемников прошел с участием жильцов многоэтажек. - Лифты в этих домах были установлены почти 30 лет назад. Спустя 6-7 лет они сломались, и из-за отсутствия обслуживающей компании простояли в нерабочем состоянии около 20 лет. Жильцам, особенно пожилым людям, пришлось испытать немало трудностей с подъемом на верхние этажи. Сегодня, благодаря упорству самих жителей, которые не раз обращались в местные исполнительные органы за помощью, новые лифты были установлены, - рассказала председатель КСК Шолпан Токсеитова. Новые лифты турецкого производства были приобретены на средства, выделенные из местного бюджета, они работают по карточной системе. Приобрести карту и пополнить счет можно в КСК. Стоимость одной поездки составляет 8 тенге. - Грузоподъемность новых лифтов - 400 кг, больше четырех человек они не поднимают. При аварийной ситуации жильцам необходимо вызвать представителей обслуживающей компании, контакты которой указаны на дверях лифта. Бригада приедет в максимально короткие сроки и устранит неполадки, - рассказал директор ТОО "Кар Электропром Лифт" Медет Садыков. По словам представителей обслуживающей компании, новые лифты при бережном использовании могут прослужить до 25 лет. При поломке лифтового оборудования ремонтные работы будут производиться оперативно, так как все необходимые запчасти для подъемников в полном наличии. Напомним, неделей ранее в Атырау в рамках реализации программы по термомодернизации жилых домов были сданы в эксплуатацию три новых лифта по ул.Б.Момышулы 15, 17 и 19. Всего по городу Атырау имеется 114 многоэтажных домов, в них установлен 301 лифт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК