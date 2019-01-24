Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как сообщили в ДЧС ЗКО, автомашина марки "Фольксваген" столкнулась со стоящим на обочине прицепом с сеном. – В результате ДТП два человека погибли и еще двое оказались зажатыми в салоне автомобиля. На место выезжали сотрудники Каратобинского отдела ЧС, - сообщили в ДЧС ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что на место аварии была незамедлительно вызвана санавиация. – Была вызвана санавиация в составе нейрохирурга, травматолога и анестезиолога, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова. По словам брата одного из пострадавших Максима Казгалиева, принцеп с сеном стоял на обочине дороги. – Сказали, что у прицепа спустило колесо и водитель остановился на обочине и пошел за запаской. Мне сообщили около 23.00. Я сразу выехал на место. Двое мужчин погибли. По счастливой случайности мой брат и еще один мужчина остались живы. Они сидели на заднем сиденье и были пристегнуты. Но брата сильно зажало в машине. Хочу выразить огромную благодарность начальнику ОЧС Каратобинского района Мэлсу Искакову, который был на месте аварии, вытащил моего брата из машины и был там до конца. Брат получил челюстно-лицевые травмы, у него сломан нос. Его перевезли в город. Сейчас он находится в отделении хирургии. Через несколько дней сделают операцию, - рассказал Максим Казгалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.