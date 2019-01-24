Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау заработал проектный офис «Атырау –адалдык аланы», запущенный совместно с ДАДГСиПК по Атырауской области. Цель создания данного проектного офиса - искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан. 16 января в ДАДГСиПК по Атырауской области поступил материал в отношений гражданина Блгалиева по факту предоставления незаконного вознаграждения в виде 500 тенге работнику специализированного административного суда города Атырау за оказанную услугу при приеме заявлений. - В отношении правонарушителя Блгалиева по ст.676 Кодекса об административных правонарушениях РК дело направлено для рассмотрения в суд. Постановлением суда от 22 января текушего года Блгалиев признан виновным по ст.676 КоАП РК и ему наложен административный штраф 353 000 тенге. Хочу отметить, что молодой специалист-государственный служащий данного административного суда, еще находящийся на испытательном сроке, своим действием показала профессионализм и нетерпение любого проявления коррупционного риска в своих рядах, - рассказал руководитель управления профилактики коррупции ДАДГСиПК по Атырауской области Каражанов. Постановление суда не вступило законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.