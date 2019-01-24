Депутатский запрос он адресовал премьер-министру страны. Перуашев напомнил, что в 2020 году исполняется 100 лет со дня образования Казахской Республики в составе СССР.

– Что послужило платформой в государственности будущего Независимого Казахстана. По аналогичным основаниям в прошлом году отмечала 100-летие Азербайджанская республика, а по официальному указу президента России в этом году будет праздноваться 100-летие ровесницы "Алаш Орды" - Башкортостана. В этой связи демократическая партия "Ак жол" предлагает на государственном уровне уделить внимание 100-летию Казахской Республики и достойно отметить эту дату, - говорится в депутатском запросе.

– Предлагаем рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования - Казахская Республика. Такую инициативу выдвинул Нурсултан Назарбаев еще пять лет назад. Считаем, что пришло время для практической реализации предложений Елбасы. Нужно называть вещи своими именами, черное - черным, белое - белым, а казахов - казахами. Возвращение республике исконного имени "Казахская", которое признавала даже тоталитарная власть, не только восстановит историческую справедливость, но и даст огромный импульс для единства и дружбы наших соотечественников всех национальностей, - заключил депутат Азат Перуашев. В кулуарах он отметил, что название "Казахская Республика" нужно использовать наряду с устоявшимся - "Казахстан". В феврале 2014 года Нурсултан Назарбаев высказал мнение относительно официального наименования республики. Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны "Қазақ елі", но прежде следует обязательно обсудить это с народом, - говорил тогда Президент.

Фото с сайта Tengrinews.kz