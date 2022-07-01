Однако до 1 июля 2023 года они будут ликвидированы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске 198 семей получили ключи от новых квартир Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя городского отдела ЖКХ, ПТиАД Канат Умралиев напомнил, что в 2019 году внесли изменения в Закон «О жилищных отношениях» - КСК могли работать до первого июля 2022 года.
– В течение двух лет мы проводили собрания с горожанами, чтоб они выбрали форму правления - ОСИ либо ПТ. По городу сейчас зарегистрировано 1 248 многоквартирных жилых домов, создано более 700 ПТ и более 70 ОСИ. Учитывая тот факт, что многие дома Уральска не перешли на новую форму правления, начинается подготовка к отопительному сезону, депутаты приняли решение продлить срок ликвидации КСК, президент его подписал. Но работы по переходу с КСК на ОСИ или ПТ будут продолжаться, до первого июля 2023 года кооперативы собственников квартир прекратят свою деятельность, - подчеркнул Канат Умралиев.
Депутаты мажилиса поддержали поправки сената в законодательство по продлению сроков перехода объектов кондоминимума с КСК на ОСИ и ПТ. Речь идёт о проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы». Переход должен был состояться первого июля этого года. Домам, которые ещё не сменили форму управления, уже не предоставляли некоторые услуги. К примеру, отключена электроэнергия на местах общего пользования.