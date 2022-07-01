Всего в тайнике прицепа МАЗ найдено 1 169 штук рогов сайги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». К миллиардному штрафу и лишению свободы приговорили браконьеров в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральском городском суде огласили приговор в отношении двоих жителей ЗКО, которые обвинялись в незаконном приобретении, хранении и перевозке сайгачьих рогов в особо крупном размере. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семи и восемь лет. Из материалов дела следует, что осуждённые, находясь в Уральске, спрятали в тайник прицепа МАЗа 1 169 рогов. Они планировали продать их на территории России. При выезде из города машину задержали. Ущерб государству оценивается в 2,5 миллиарда тенге. Один из подсудимых начал убеждать, что подельник не имеет никакого отношения. Однако государственное обвинение предоставило неопровержимые доказательства вины обоих. Помимо полученного длительного тюремного срока суд также постановил взыскать с осуждённых сумму ущерба.