Цены будут действовать до первого января 2023 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау снижена цена на сжиженный газ Иллюстративное фото из архива "МГ" Первого июля вступил в силу приказ об утверждении предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (далее - СНГ) на уровне 33 600 тенге за тонну, что в переводе на литры составит 19,7 тенге за литр. С начала года оптовая цена составляла 28 000 тенге за тонну или 16 тенге за литр.
– Повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20% (3,7 тенге за литр) в первую очередь направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами. Эта мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа, и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене в 28 000 тенге за тонну основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток, - пояснили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.
При этом в ведомстве уточнили, что агентство по защите и развитию конкуренции проводит работу по продлению сроков государственного регулирования предельных розничных цен, согласно которому розничные цены СНГ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне. Ранее сообщалось, что Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения.