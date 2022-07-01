– Повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20% (3,7 тенге за литр) в первую очередь направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами. Эта мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа, и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене в 28 000 тенге за тонну основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток, - пояснили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.При этом в ведомстве уточнили, что агентство по защите и развитию конкуренции проводит работу по продлению сроков государственного регулирования предельных розничных цен, согласно которому розничные цены СНГ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне. Ранее сообщалось, что Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения.
Вам может быть интересно
6 сәуірде Орал мен Ақтауда жауын-шашын күтіледі
Синоптиктер болжамы қандай?
БҚО-да 2025 жылы 81 адам жол апатынан қаза тапты
Өткен жылы жол апатының кесірінен 1980 адам жарақат алыпты.
В ЗКО мужчину обманули при попытке снять квартиру через Telegram
Потерпевший нашел объявление в мессенджере и лишился 90 тысяч тенге.
Батысқазақстандық құтқарушылар мысықты құтқарды
Оқиға Ақсай қаласында болды.
Маңғыстауда инватакси қызметінде өрескел олқылықтар анықталды
Мемлекетке келтірілген шығын 5,3 млн теңгені құрапты.
Атырауда бір топ ер адам полиция қызметкерлерін соққыға жықты
Төбелестің видеосы әлеуметтік желіде тез таралды. Полиция шабуыл жасаған адамдарды құрықтапты.
В Казахстане цены на мясо и овощи стали расти медленнее
В марте годовая инфляция опустилась до 11%.
Ақтөбеде дәрігердің ноутбугін ұрлаған адам сотталды
Оған сот үкімімен бір жыл, алты айға бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды.
ИИ помог раскрыть кражу золота в ювелирном салоне Уральска
Кражу раскрыли по горячим следам.