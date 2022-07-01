В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор в отношении жителя региона, который обвинялся в совершении неоднократных половых сношений с девочкой, не достигшей 16 лет. По информации прокуратуры ЗКО, суд согласился с позицией обвинения и приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Помимо этого суд пожизненно запретил ему заниматься педагогической деятельностью и занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.