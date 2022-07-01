Полицейские задержали двоих 22-летних мужчин, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жительница Алматы порезала своего родственника Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в микрорайоне Жулдыз. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, двое 22-летних мужчин ночью напали с ножом на 16-летнего школьника. Подросток в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Подозреваемые задержаны, в отношении них начато досудебное расследование.