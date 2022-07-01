В городе пройдёт республиканский турнир по велосипедному спорту, передаёт портал «Мой ГОРОД». Три дня подряд будут закрывать участки дорог в Уральске Со второго по четвёртое июля в Уральске пройдёт республиканский турнир по велосипедному спорту среди юношей и девушек на приз заслуженного тренера страны, мастера спорта СССР Аскара Шураева. В первый день, второго июля, пройдёт индивидуальная гонка на 10 километров. Спортсмены стартуют от посёлка Деркул (между ПДП-1 и ПДП-2) по объездной дороге в сторону посёлка Белес. В связи с чем этот участок дороги будет закрыт с 10:30 до 12:00. Здесь же третьего июля пройдут парные гонки на 15 километров, участок дороги также будет закрыт с с 10:30 до 12:00. Четвёртого июля с 10:30 по 12:00 турнир продолжится гонкой критериум (кольцевая гонка) на 20 километров на площади Первого президента в квадрате улиц Тауелсиздик (бывшая Московская)- Казбек би - Правдухина – улица между НИШ и Дворцом школьников.
- Только участников будет порядка 130 человек. Просим жителей заранее скорректировать свой маршрут, - отметили в управлении физической культуры и спорта по ЗКО.
Три дня подряд будут закрывать участки дорог в Уральске