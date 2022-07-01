По данным «Казгидромета», днём второго июня на севере ЗКО ожидается сильный дождь, гроза, град и усиление ветра.   В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение На большей части страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +22..+24, ночью похолодает до +11..+13. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - ясно. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
