Кроме этого сотрудники ведомства заявили, что к руководству никаких претензий не имеют, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».   К анонимному письму отношения не имеем - коллектив ДУИС по ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" 27 июня мы опубликовали коллективное письмо, которое подписано личным составом ДУИС по ЗКО. В нём сотрудники обвиняют своего руководителя Азамата Изтлеуова в превышении служебных полномочий, в предвзятом отношении к сотрудникам, в несправедливом назначении, а также в сокрытии реальных фактов, происходящих в учреждениях УИС. Сам Азамат Изтлеуов заявил, что не согласен с изложенными в письме доводами и предположил, что его написали сотрудники, которые ранее были уволены по отрицательным мотивам за грубое нарушение служебной дисциплины и дискредитацию правоохранительных органов. Между тем коллектив ДУИС по ЗКО сообщил, что они к письму не имеют никакого отношения, предвзятого отношения со стороны Изтлеуова к личному составу, гонения, преследования они не наблюдают, все его действия и требования носят только служебный характер.
– Авторы письма хотят лишь дестабилизировать обстановку и внести разногласие среди личного состава, ухудшить морально-психологический климат в коллективе. Азамат Изтлеуов тот руководитель, который делает всё для эффективной работы департамента и поднятия имиджа уголовно-исправительной системы, хотим и дальше работать под его руководством, - написали сотрудники ведомства.
Аналогичное письмо написали сотрудники учреждений РУ-170/1, РУ-170/2 и РУ-170/3.