Всего по Казахстану за прошедшие сутки зафиксировали 187 новых случаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На 20% за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 306 984 случая. За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, тогда как 30 июня число новых случаев COVID-19 достигло 189. В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО отметили, в мае этого года в области был зарегистрирован всего один случай заражения коронавирусной инфекции, в июне - четыре случая. За прошедшие сутки было зарегистрировано два новых случая. Количество заболевших COVID-19 по регионам за прошедшие сутки:
  • Алматы – 92;
  • Нур-Султан – 46;
  • Шымкент – 16;
  • Алматинская область – 8;
  • Атырауская область – 6;
  • Карагандинская область – 6;
  • Жамбылская область – 5;
  • Западно-Казахстанская область – 2;
  • Акмолинская область – 2;
  • Восточно-Казахстанская область – 1;
  • Костанайская область – 1;
  • Мангистауская область – 1;
  • Туркестанская область – 1.
