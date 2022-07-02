Руководитель управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков отметил, что для стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары акимат сформировал стабилизационный фонд и предоставил займы предпринимателям. Также социальная предпринимательская корпорация «Атырау» из местного бюджета в рамках механизма «оборотной схемы» выдала субсидий на 1 млрд 135 млн тенге.

Оборотная схема - это льготное кредитование торговых сетей и производителей в обмен на обязательства реализовать товары по фиксированным ценам.

- На базе стабилизационного фонда в сезонное время, то есть с сентября месяца, планируется предоставить населению овощную продукцию по доступным ценам и в достаточном объёме. Кроме того, в городах и районах, в субботу и воскресенье проводятся сельскохозяйственные ярмарки, продукция реализуется по ценам ниже на 10-15%. С начала этого года проведено 195 ярмарок, - сказал Нурбол Жанабеков.

Сейчас ТОО «Идеал Маркет» закупил 13 видов различных социально-значимых продовольственных товаров, которые реализуют в 52 торговых точках.