Специалисты связывают это с жаркой погодой, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По данным департамента санитарно-эпидемиологического Алматы, за первые пять месяцев года зарегистрировано 142 случая заболевания острыми кишечными инфекциями, в 109 случаях из них - среди детей до 14 лет.
- С наступлением лета отмечается подъём заболеваемости. За прошедшую неделю с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» зарегистрировано 17 случаев, из них 10 детей до 14 лет, в том числе трое детей до одного года, - отмечают эпидемиологи.
В 11 случаях пациенты употребляли домашнюю пищу с нарушением условии хранения, в трёх случаях - съели немытые овощи и фрукты.
Специалисты напоминают:
для питья нужно использовать только кипячёную или бутилированную воду;
необходимо мыть руки с мылом перед каждым приёмом пищи и после каждого посещения туалета;
перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть;
не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах.