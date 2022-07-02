Вакцинацию проводят для предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 6,2 тысячи доз вакцины против птичьего гриппа выделили в Атырауской области Фото с сайта МСХ РК 19 июня представители NCOC сообщили в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира о гибели более 2,5 тысяч чаек на двух искусственных островах месторождения «Кашаган». Результаты исследования «Национального референтного центра по ветеринарии» показали положительный результат на птичий грипп АН5. Пробы направлены в референтную лабораторию МЭБ (Великобритания) для переподтверждения диагноза. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства РК, для предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц из республиканского запаса выделили 6,2 тысячи доз для вакцинации.
- На территории республики в этом году запланировано провести вакцинацию 16 370 180 голов среди домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За шесть месяцев вакцинировано 6 028 810 голов (37% годового плана), - пояснили в ведомстве.
Местные исполнительные органы проводят разъяснительную работу среди населения, ветеринарных врачей, охотников и егерей. На птицефабриках усилены ветеринарные мероприятия. Для эпизоотического мониторинга, сотрудниками Национального референтного центра по ветеринарии с заинтересованными госорганами проводится отстрел диких перелетных птиц для исключения высокопатогенного гриппа птиц. Напомним, из-за гибели птиц в области приостановили охоту.