В «Казгидромете» дали консультативный прогноз погоды на второй месяц лета, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В западных регионах Казахстана в начале месяца пройдут дожди. Пасмурная погода будет сопровождаться грозами, градом и усилением ветра.
В конце первой и в начале второй декады июля вновь вернутся жаркие летние дни:
в юго-западной половине страны воздух будет прогреваться до +30..+40 градусов,
на севере, центре и востоке - до +25..+33 градусов.
В середине месяца очередная порция холодных воздушных масс приведёт к понижению температуры воздуха. На большей части республики пройдут дожди с грозами, в южных и западных регионах - с пыльными бурями и усилением ветра.
Во второй половине месяца ожидается колебание температуры воздуха:
в южной половине страны - ночью от +15..+20 градусов до +18..+25 градусов, днём - от +25..+30 градусов до +35..+42 градусов,
в северной половине - ночью от +10..+15 градусов до +15..+20 градусов, днём - от +20..+28 градусов до +28..+35 градусов.
