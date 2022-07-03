- Уже июль, а нам в школе до сих пор не сказали, какая у нас будет школьная форма. Говорят, ещё с отдела образования не прислали приказ. У меня трое школьников, всех их одеть в августе я просто не осилю, поэтому и прошу школу сказать уже сейчас, - возмущается жительница Уральска Алима.

- Всегда шили форму на заказ, потому что дочка очень худая и то, что продаётся, нам не подходит, всё равно приходится ушивать. Сейчас пока ателье не так загружены, хотела заказать. А что заказывать пока и сами не знаем, - говорит женщина.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый месяц школьных каникул позади, и многие родители уже начинают задумываться о предстоящем учебном годе. В редакцию «МГ» обратились жители города, которые обеспокоены тем, в чём будет ходить в школу их чадо.Согласная с ней и мама семиклассницы Елена.В пресс-службе министерства образования и науки сообщили, что не допускается инициирование школами рекомендаций в части выбора производителей школьной формы. Родители вправе самостоятельно выбрать производителя. Что касается цвета и фасона формы, то руководитель школы выносит на обсуждение совета вопрос соблюдения обучающимися формы, это может быть совет школы, попечительский совет или совет родителей. Между тем в городском отделе образования сообщили, что от министерства образования писем с требованиями касательно школьной формы пока ещё не поступало, однако предположили, что каждой школе предоставят возможность самим выбирать форму.

Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования:

Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения. Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трёх цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов.

Школьная форма вводится с учётом возрастных особенностей обучающихся.

Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.

Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног.

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног.

Школьная форма включает галстук классической формы, соответствующий основному цвету или в контрасте к цвету школьной формы.

Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.