Веники изготавливали из дикорастущего дуба, который в Казахстане встречается только в ЗКО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жителей ЗКО оштрафовали на 1,2 млн тенге за заготовку банных веников Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Уральского учреждения по охране лесов и животного мира, дуб обыкновенный - единственный представитель рода в Казахстане. Площади дубовых насаждений за последние столетия сильно сократились.
- На протяжении последних нескольких лет на территории государственного лесного фонда совершалась незаконная порубка дубов. Из них изготавливают банные веники для продажи на рынках, в саунах и банях. В этом году инспекторы составили 60 протоколов и оштрафовали на 1,2 миллиона тенге. В основном порубкой дубов занимаются люди без определённого места жительства или те, кто ведёт аморальный образ жизни, нигде не работает. На подобные нарушения людей подталкивают «скупщики» дубовых веников, - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением ущерба до 100 МРП (306 тысяч тенге) влекут штраф на физических лиц в размере 100 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя. Если кто-либо оказался свидетелем незаконной вырубки в лесах, просьба сообщать в Уральское КГУ по охране лесов и животного мира по номерам телефонов: 26-50-10, 25-08-08, +7 (747) 920-95-70, или в отделы полиции.