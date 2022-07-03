- На протяжении последних нескольких лет на территории государственного лесного фонда совершалась незаконная порубка дубов. Из них изготавливают банные веники для продажи на рынках, в саунах и банях. В этом году инспекторы составили 60 протоколов и оштрафовали на 1,2 миллиона тенге. В основном порубкой дубов занимаются люди без определённого места жительства или те, кто ведёт аморальный образ жизни, нигде не работает. На подобные нарушения людей подталкивают «скупщики» дубовых веников, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Уральского учреждения по охране лесов и животного мира, дуб обыкновенный - единственный представитель рода в Казахстане. Площади дубовых насаждений за последние столетия сильно сократились.Отмечается, что незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением ущерба до 100 МРП (306 тысяч тенге) влекут штраф на физических лиц в размере 100 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя.