- Антикоррупционная служба пресекла преступную деятельность гражданина М.А., вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений. Его задержали с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворили в изолятор временного содержания департамента полиции Нур-Султана. Проверяется информация о причастности М.А. к другим аналогичным преступлениям, – говорится в сообщении.В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. К слову, Махамбет Абжан автор Telegram-канала ABZHAN NEWS. Подтверждение задержания появилось и на его странице в Instagram. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
