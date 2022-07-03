Также была проверена глубина озера, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Массовую гибель рыбы засняли на видео в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства «Жайык-Каспий» и ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» провели наблюдение за состоянием озера Безымянное в Кайыршахтинском сельском округе Атырау. Как сообщил руководитель межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства «Жайык-Каспий» Орынбасар Амиржанов, наблюдения проводятся для недопущения дальнейшей гибели рыбы. В ходе проверки установлено, что общая температура озера Безымянное составляет 21.7 градусов, среднее количество кислорода – 7.3 мг/дм3, а глубина воды – около двух метров.
- Сейчас уровень воды в озере Безымянное, являющемся частью реки Урал, опустился. Факт гибели рыбы не зафиксирован. В дальнейшем членами комиссии будут проводиться работы по спасению мальков. Кроме того, озерная рыба вовремя отправляется в реку Урал, – сказал Орынбасар Амиржанов.
Отметим, в апреле-мае был зафиксирован факт гибели рыбы в озере Безымянное. В связи с этим была создана специальная комиссия и проведены работы по спасению рыбы. В результате погибшая рыба весом 65 килограммов была уничтожена путем захоронения в соответствии с санитарными требованиями.