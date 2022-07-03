- Рассматривая региональное потребление следует отметить, что во всех регионах страны уровень фактической энергетической ценности продуктов питания превышает уровень минимальных потребностей, - отмечают в бюро.

Фото с сайта pexels.com В 2021 году энергетическая ценность потреблённых продуктов питания в среднем на душу составила 3 111 ккал в день. По сравнению с 2020 годом, потребление калорий снизилось на 9,2%. При этом питание населения в сельской местности более калорийное – 3 207 ккал, чем в городской – 3 044 ккал.Больше всего калорий потребляют жители Павлодарской (3 478,7) и Алматинской (3 487,6) областей. Менее калорийное питание оказалось у жителей Шымкента (2 519,8) и Нур-Султана (2 657,8). Если рассматривать состав продуктов питания, то можно отметить преобладание углеводов – 53,6%. При этом доля углеводов (хлебопродукты и крупяные изделия) в рационе населения сельской местности выше, чем в городской. К слову, согласно данным из открытых источников, в среднем в мире в день потребляется 2 870 ккал.