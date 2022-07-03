По данным «Казгидромета», четвертого июля днём на северо-западе, востоке ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Лёд в огородах, на дорогах снег: в ЗКО разбушевалась непогода Также в области ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В Уральске четвертого июля ожидаются гроза, град, шквал. Порывы ветра до 18 метров в секунду.
  • В Уральске синоптики обещают дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +22..+24, ночью похолодает до +12..+14.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +26..+38 градусов, ночью пройдет дождь, +15..+17 градусов.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +22..+24 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов.
  • В Актау пройдет дождь. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.