- Как только было получено сообщение о том, что две женщины подверглись нападению акулы во время плавания в Сахль-Хашиш к югу от Хургады, была сформирована рабочая группа специалистов для выяснения причин. Губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи принял решение запретить любую деятельность человека в этом районе в соответствии с международными протоколами и правилами, применяемыми при расследовании нападений акул на людей, — отметили в ведомстве.

Изображение amir abdallatif с сайта Pixabay Первого июля погибла 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр. Акула откусила ей руку и ногу, женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. Очевидцы рассказали, что у спасателей не было даже спасательных кругов, пострадавшей помогали отдыхающие. Министерство окружающей среды Египта накануне сообщило о гибели ещё одной женщины в результате нападения акулы в районе Хургады.Журналисты выяснили, что предположительно, погибшей была гражданка Румынии. Более того, она могла быть и первой жертвой, так как пропажу женщины сотрудники отеля заметила два дня назад. Растерзанное тело туристки нашли на кораллах.