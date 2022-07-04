Фото с сайта pexels.com В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что своих жертв женщина искала на сайте объявлений. Она размещала информацию о сдаче элитных квартир в Атырау и просила предоплату в размере 50% от суммы. В общей сложности она обманула 20 человек, среди них жители столицы, Алматы, Тараза, Караганды, Костаная и ВКО. Подозреваемую 42-летнюю жительницу Актобе задержали, в отношении неё ведётся досудебное расследование.