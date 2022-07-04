- Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан. Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие. Казахстан твёрдо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе Договоров о вечной дружбе от 31 октября 1998 года и о стратегическом партнёрстве от 14 июня 2013 года, а также Декларации о союзнических отношениях от 6 декабря 2021 года, - говорится в обращении.

Фото: МИД РК В министерстве иностранных дел РК выступили с заявлением по последним событиям в Узбекистане.Первого июля в столице Каракалпакстана Нукусе жители выступили против проекта поправок к Конституции, исключающих пункт о праве на выход республики из состава Узбекистана. До второго августа в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.