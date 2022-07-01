За кражу кабелей и электрооборудования осудили двоих человек, им ограничили свободу на 3,5 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В строящемся микрорайоне Акжайык разворовали электроподстанции
на 300 миллионов тенге. На встрече с населением аким Уральска Миржан Сатканов отметил, что власти всё восстановят в этом году, и несмотря на воровство, строительство объектов в микрорайоне не затягивается.
В управлении строительства ЗКО на запрос редакции ответили, что жилой район Акжайык состоит из пяти микрорайонов (общая площадь составляет 420 гектаров)
: четыре жилых и один административно-производственного сектор. Площадь жилых микрорайонов (334,7 гектаров)
застраивают 76 многоквартирными домами, общественно-деловыми и социальными объектами.
- В Акжайыке предусмотрено строительство трёх школ на 1 500 мест, четырёх детских садов на 500 мест, пяти садов на 100 мест, спортивных комплексов и школ, реабилитационного центра, университета и культурно-спортивных сооружений, - ответили в ведомстве. - Предусмотрено строительство скверов с детскими и спортивными площадками, центрального парка и линейных парков.
Сообщается, что в октябре прошлого года началось строительство комплекса многоквартирных жилых домов, тогда за счёт выпуска облигаций выделено и освоено 241,8 миллионов тенге. В этом году выделено 578,1 миллион тенге. До конца 2022 года планируют начать возведение центра для реабилитации инвалидов
на 150 мест. На начало строительства из республиканского бюджета выделен один млрд тенге. Сейчас определяется подрядчик, строительно-монтажные работы начнутся во втором полугодии.
Что построят в Акжайыке?
Согласно информации АО «СПК Аqjaiyq», за счёт частных инвестиций планируется построить 15 объектов, а именно:
- ТОО «СКФ Наурыз» - строительство 5-ти этажных жилых домов №26 и №25 в микрорайоне 3, посёлок Зачаганский.
- ТОО «Найбура» - строительство коммерческих многоэтажных жилых домов №8, 10 и 11 в микрорайоне 4.
- ТОО «Болашак-Т» - строительство коммерческих многоэтажных жилых домов в микрорайоне 4 (уже выполнены фундаментные работы одного дома, по остальным проектам идёт разработка ПСД).
- ТОО «Каз-Хол» - строительство коммерческих многоэтажных жилых домов №14, 15, 16, 17,18 и 19 в микрорайоне 3.
- ТОО «Каз-Хол» - строительство социальных многоэтажных жилых домов по улице Пятимарская в микрорайоне Болашак.
- ТОО «Бизнес Регион» - строительство 5-ти этажных жилых домов №24 и 24 в микрорайоне 3.
Что уже построили?
В 2019-2020 годы в районе Акжайык завершили строительство четырёх объектов:
- газоснабжение жилого района. Общая стоимость – 347,225 млн тенге;
- канализация жилого района. Общая стоимость объекта – 509,071 млн тенге;
- водоснабжение жилого района. Общая стоимость объекта – 379,025 млн тенге;
- электроснабжение жилого района. Общая стоимость объекта – 2 350 млн тенге.
- Согласно информации, полученной от ЖКХ на территории Акжайык, в ходе проверки объекта «Электроснабжение ПДП «Акжайык» в июне прошлого года произведено отключение района от сети электроснабжения, а именно семи распределительных пунктов и 19 трансформаторных подстанций. Ввиду того, что на энергообъектах отсутствовало напряжение, там похитили дорогостоящее оборудование. На данный момент функционирование энергообъектов невозможно. По данному факту балансодержателем неоднократно были направлены отношения в адрес Зачаганского отдела полиции для принятия соответствующих мер по поиску и привлечении к ответственности подозреваемых, а во избежание подобных ситуаций просьба об организации патрулирования данного района и привлечения конной гвардии, - ответили в запросе.
За кражу кабелей и электрооборудования двоих осужденных привлекли к уголовной ответственности и ограничили свободу на 3,5 года.
Также балансосодержатель составил дефектный акт и смету по восстановлению сетей - на восстановление всего электроснабжения в Акжайыке необходимо 352 млн тенге. Также предусмотрены затраты на охрану объектов путём установки пульта охраны на открытие дверей и установки датчиков движения на наиболее приоритетных распределительных пунктах и трансформаторных подстанций. Теперь ЖКХ Уральска объявит конкурс на проведение ремонта сетей электроснабжения и освещения улиц с установкой системы видеонаблюдения и сигнализации.
К слову, полностью охватить район стройкой планируется в 2030 году.
