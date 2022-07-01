С жителями микрорайонов встретился заместитель акима Аксая. В пяти микрорайонах Аксая началось строительство дорог Заместитель акима района Муктар Нурмаков ознакомился с началом строительства дорог в 7, 9, 11, 12 и 13 микрорайонах г. Аксай. На месте прошла встреча с представителями подрядчика, технического надзора и авторского надзора, в ходе которой жители могли задать свои вопросы и высказать пожелания. В свою очередь замакима попросил аксайцев планировать свой маршрут заранее и учитывать дорожные работы. Напомним, в 2020-2021 годы в Аксае провели работы по строительству и ремонту дорог 48 улиц, четырёх микрорайонов общей протяженностью 57,5 километров. В этом году продолжится ремонт дорог по улице Енбекши 4 микрорайона, а также строительство дорог улиц в микрорайонах Строительная 1 и 3, начнётся строительство подъездной и внутренних дорог села Аралтал, микрорайоны 7, 9, 11, 12, 13, ремонт дорог улиц Жастар, Жанаталап, оставшихся частей улиц Бурлинская, Жибек жолы. Всего на реализацию проектов выделено 3,4 млрд тенге.  