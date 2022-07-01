– Женщина взрослая, нам самим неудобно о таком говорить. Но мы убедительно просим её вернуть валидатор, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Она может передать его через любого водителя или кондуктора нашего автопарка. Это - валидатор, не телефон, не планшет, она не сможет им воспользоваться, он предназначен только для оплаты проезда. Может женщина нечаянно забрала, может подумала, что это телефон, - отметил Данияр Мухтаров.

Скриншот с видео Случай произошёл 29 июня около 14:30 на конечной остановке маршрута №22 «Медколледж». Как сообщил заместитель генерального директора «Западно-Казахстанского автобусного парка» Данияр Мухтаров, кондуктор оставила валидатор для оплаты проезда на сиденье, а наблюдавшая за этим пассажирка присела на соседнее сиденье, положила сверху сумку с пакетом и забрала технику. Момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в салоне автобуса.В случае если валидатор найти не удастся, то ущерб будет возмещать кондуктор маршрута №22. К слову, стоимость техники составляет 160 тысяч тенге.